Историку Соколову продлили срок ареста

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей историку Олегу Соколову. Под арестом он пробудет еще шесть месяцев. Заседание суда состоялось в пятницу, 27 марта.

Адвокат историка Александр Почуев настаивал на помещении его подзащитного под домашний арест, в том числе потому, что у Соколова есть пожилые родители, которым требуется постоянный уход. Помимо этого, у обвиняемого двое несовершеннолетних детей.

«Мой отец фактически при смерти. Он почти не может ходить. Он был облучен, был ранен, выполняя офицерский долг, и находится в тяжелейшем состоянии. Он меня больше не увидит, если я хоть какое-то время не смогу с ним находиться. За что его лишать возможности попрощаться в последний раз?» — приводит слова Соколова телеканал «78».

Также адвокат указал на то, что в случае назначения его подзащитному домашнего ареста он сможет наладить свое финансовое положение и закончить труды, которые начал с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко. Все работы по завершению Соколов намерен отдать потерпевшей стороне в качестве компенсации. Сторона защиты обратила внимание и на риск заразиться коронавирусом в СИЗО, отметив, что в этом случае «оказание помощи практически невозможно», и возможен летальный исход.

Суд счел приведенные аргументы неубедительными и оставил Соколова в СИЗО еще на полгода. Судебное заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 9 апреля

Соколов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК России («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»). 24 марта его уголовное дело поступило в суд.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

18 марта расследование уголовного дела в отношении Соколова завершилось. По версии обвинения, 8 ноября историк убил Ещенко в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося в квартире обреза, сделанного из охотничьего карабина. Потерпевшая скончалась на месте. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку.