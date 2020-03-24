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Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Цуркан

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Апелляционный суд сохранил в силе решение об аресте обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил «Известиям» журналист с места событий.

«Решение Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил судья Вадим Неустроев.

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Таким образом, Цуркан остается в СИЗО до 14 июня.

По данным следствия, Цуркан передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с Центральным разведывательным управлением США.

ФСБ России считает, что обвиняемая могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.

Цуркан арестовали 19 июня 2019 года по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

Она провела под арестом более 1,5 года, и в январе 2020 года Цуркан освободили из-под стражи. По словам адвоката, ей изменили меру пресечения на «запрет определенных действий».

Вместе с тем меньше чем через месяц Цуркан вернули в СИЗО, потому что Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел решение об освобождении.

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