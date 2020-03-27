ЦБ расширит ранее принятые меры по поддержке ряда отраслей

Центральный банк России расширит ранее принятые меры по поддержке малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма на другие отрасли. Об этом говорится в пятницу, 27 марта, на сайте регулятора.

Работающие в ряде сфер компании столкнулись с ограничениями на фоне принятия мер по сдерживанию пандемии коронавируса. Это сокращает их доходы и требует мер поддержки.

В связи с этим Банк России окажет поддержу организациям общественного питания, деятельности в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений, работе по организации конференций и выставок, услугам в области образования, работе по сдаче зданий в аренду, розничной торговле непродовольственными товарами и стоматологической практике.

Регулятор предоставит кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным в связи с пандемией кредитам вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

Накануне регулятор рекомендовал кредитно-финансовым организациям на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных. Накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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