ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%

Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 27 марта.

В связи со сложившейся экономической ситуацией в условиях пандемии Центробанк установил новые параметры поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), направленные на обеспечение ими выплат зарплат. Регулятор установил совокупный лимит такой поддержки в размере 500 млрд рублей.

«В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками. Кредиты Банка России на эти цели будут также предоставляться кредитным организациям по ставке 4% годовых и на срок один год», — говорится в сообщении.

Объем предоставляемых займов будет зависеть от размера кредитного портфеля, которые банки дали компаниям. По кредитам, предоставляемым в рамках оставшегося от 500 млрд рублей лимита, скорректирован порядок расчета максимального объема предоставления средств для каждой кредитной организации.

Теперь он будет рассчитываться как разница между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца (за вычетом задолженности по предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) и объемом этого портфеля на 1 апреля 2020 года, уменьшенного на 5% (ранее в качестве базы предполагался размер портфеля на 1 марта 2020 года).

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и поддержки как населения, так и экономики.

В частности, президент предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.