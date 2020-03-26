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ЦБ рекомендовал банкам работать в выходную неделю в режиме новогодних каникул

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный банк России рекомендовал кредитно-финансовым организациям на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, опубликованном в четверг, 26 марта.

При необходимости рекомендовано определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации. Также банки обеспечивают в период с 30 марта по 3 апреля операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.

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Регулятор также рекомендовал банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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