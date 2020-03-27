Хьюз призвал сотрудников «Тинькофф» активно работать на удаленке

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал сотрудников «не расслабляться» во время работы на удаленке, а также сообщил, что в организации приняли решение продолжить работу на следующей неделе, которая была объявлена нерабочей. Об этом говорится в письме Хьюза сотрудникам организации, оказавшемся в распоряжении «Известий» 27 марта.

«Огромная просьба ко всей команде — не расслабляемся, используем наш удаленный режим для того, чтобы в комфортных домашних условиях решать все рабочие вопросы еще более эффективно и быстро», — говорится в сообщении.

По словам Хьюза, в планах — подготовить предложения для клиентов, находящихся в режиме самоизоляции. Речь идет в первую очередь о мобильных приложениях. Он подчеркнул, что «Тинькофф» — социально ответственная компания, которая максимально готова к тому, чтобы вне зависимости от любых внешних обстоятельств обслуживать клиентов, оставаясь при этом в максимальной безопасности.

«Многие задаются вопросом о том, как мы в «Тинькофф» проведем следующую неделю с учетом объявленных вчера каникул. Нам не до отдыха — поэтому я буду, как обычно, решать рабочие вопросы, быть с командой и продолжать работать на результат. Я не вправе никого принуждать, но мы, как и многие другие ведущие компании технологического сектора страны, хотим, чтобы наши команды и наши сотрудники не выпадали из рабочей повестки и оставались на связи по всем рабочим вопросам», — добавил Хьюз.

Более 75% сотрудников «Тинькофф» переведены на удаленную работу. В случае необходимости в такой режим работы будут переведены еще более 20%. Оставшимся сотрудникам обязательно присутствие в офисе. Для них будут обеспечены безопасные рабочие условия в соответствии с гигиеническими требованиями.

«Я недавно разговаривал с главой компании в Китае, который находится в жестком карантине уже третий месяц. Он мне сказал, что самое важное с точки зрения работы в этих условиях — создавать распорядок дня (когда работать, когда вставать, когда кушать, когда заниматься детьми, когда заниматься спортом) и его соблюдать», — рассказал Хьюз.

Сам он с 27 марта также планирует перейти на удаленный режим работы.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе продолжат выполнять свои обязанности.

«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию с работой на следующей неделе в одном очень важном моменте. Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать это делать. Речь не идет о выходных или праздничных днях», ― объяснил он журналистам.

По состоянию на 27 марта в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились, трое скончались.

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