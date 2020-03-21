Хьюз рассказал о раздаче курьерам масок и антисептиков для доставки карт

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз рассказал, какие меры принимаются для защиты клиентов банка от коронавируса. В интервью порталу «Банки.Ру» Хьюз отметил, что «как только это всё началось, мы [в «Тинькофф»] запретили рукопожатия».

Хьюз признался, что ожидает наплыва клиентов в связи с пандемией и нежеланием людей идти в офисы банков во время самоизоляции. По его словам, прирост произойдет за счет онлайн-услуг, которые во время распространения COVID-19 становятся более востребованными, чем традиционное обслуживание в банковском офисе.

«Сейчас, если нужно провести какую-то банковскую операцию, открыть счет, воспользоваться какой-то финансовой услугой, последнее, что хочется делать, — это идти в какую-то физическую банковскую точку, где может быть скопление людей или очереди, — рассказал Оливер Хьюз в интервью.

«Люди заполняют заявки на открытие счета или получение кредита в онлайне. А потом на следующий день к ним приезжает наш представитель — естественно, в маске и с санитайзером. Проводит идентификацию для ЦБ, открывает счет, отвечает на вопросы, оставляет карточку и уезжает», — отметил он.

По словам председателя правления «Тинькофф», каждый месяц у банка становится почти на полмиллиона клиентов больше. Они приходят в экосистему «Тинькофф», прежде всего на дебетовую карту Tinkoff Black. На сегодняшний день клиентов Тинькофф Банка насчитывается 11 млн, и, вероятно, через 3–4 года их станет в два раза больше.

«Но не только он (дебетовая карта Tinkoff Black. — Ред.). Мы получаем много клиентов через «Тинькофф Инвестиции» — там открыто уже почти 1,5 млн брокерских счетов, и мы продолжаем открывать новые счета в большом количестве. Конечно, по-прежнему много новых клиентов нам дают кредитные продукты. Также и страхование — ОСАГО, например, в «Тинькофф Бизнесе» у нас 540 тыс. клиентов среди предпринимателей и компаний. Мы растем по всем фронтам», — отметил Хьюз.

Председатель правления Тинькофф Банка заверил, что организация может привлекать больше клиентов и работает над этим.