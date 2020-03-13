Доходный рывок: «Тинькофф» выплатит промежуточные дивиденды в 2020-м

«Тинькофф» стал единственным российским банком, который в 2020-м выплатит промежуточные дивиденды. Об этом сообщил топ-менеджмент TCS Group (владеет банком и страховой компанией «Тинькофф»), представляя финансовые результаты за 2019 год. Группа увеличила кредитный портфель на 66% до 329 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на рекордные 33% до 36 млрд рублей — в разы выше рынка. После публикации отчётности капитализация банка отыграла 10%.

Возобновит и сохранит

TCS Group (основные активы — банк и страховая компания под брендом «Тинькофф») возобновит начисление дивидендов — первые выплаты за IV квартал прошлого года пройдут уже в конце марта. Об этом заявил председатель правления Группы Оливер Хьюз, отчитываясь о финансовых итогах компании 11 марта. Размер выплаты — $0,21 на каждую акцию или ГДР (глобальную депозитарную расписку). Общая сумма, направленная на дивиденды, составит около $42 млн.

В июне прошлого года дивидендные выплаты за II и III кварталы 2019 года были заморожены, напомнил Оливер Хьюз. Это было сделано по желанию самих акционеров, чтобы поддержать дальнейший рост кредитования и запаса капитала, подчёркивал тогда председатель правления.

Если будет благоприятная ситуация, то на дивиденды в текущем году будет отчисляться до 30% прибыли, подчеркнул зампредправленя TCS Group Илья Писемский. При этом в прошлом году чистая прибыль Группы выросла на рекордные 33% и составила 36 млрд рублей. Таким образом, группа выполнила прогноз по этому показателю. Основной вклад внёс IV квартал — за этот период прибыль увеличилась на 11 млрд рублей. В 2020-м TCS Group планирует получить чистую прибыль не менее 42 млрд рублей, подчеркнул Оливер Хьюз.

«Тинькофф» — единственный российский банк, который выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе. Другие кредитные организации, которые торгуются на бирже — Сбербанк, ВТБ, МКБ, банк «Санкт-Петербург» — делают выплаты по акциям по итогам года, следует из их отчётности. «Известия» направили запросы в эти финорганизации. В «Санкт-Петербург» банке подтвердили, что не выплачивали промежуточные дивиденды в 2019 году и не планируют делать это в текущем. ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам прошлого года, но разнесёт их во времени. В Сбербанке сообщили, что не комментируют дивидендную политику.

Выплата промежуточных дивидендов — показатель стабильного роста бизнеса и уверенности в его дальнейшем развитии, уверена аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Она подчеркнула, что «Тинькофф» обгоняет темпы роста рынка как по прибыли, так и по выдаче займов. Кредитный портфель банка в прошлом году увеличился на 66% до 329,2 млрд рублей, следует из отчётности. Ещё один позитивный показатель, который говорит о качестве бизнеса группы — анонсированный обратный выкуп акций на $10 млн.

Отчисление дивидендов возобновится несмотря на падение капитализации в начале марта на 30%. Это произошло на фоне претензий от налоговой службы США в адрес основного акционера TCS Group Олега Тинькова (владеет 40%), а также после его объявления о борьбе с лейкемией. Однако после раскрытия отчётности капитализация снова увеличилась на 10,5%.

Олег Тиньков — основатель и главный акционер TCS Group, и последние новости никаким образом на этот статус, естественно, не повлияли, напомнил глава управления корпоративных финансов компании Сергей Пирогов.

— Одновременно Олег не принимает участия в ежедневном управлении компанией уже много лет. Соответственно, если мы выведем эмоциональную составляющую вашего вопроса за скобки, то последние новости никаким образом на операционную деятельность группы не влияют, — подчеркнул Сергей Пирогов.

10 млн клиентов

В 2019 году TCS Group привлекла 4,3 млн новых клиентов по кредитным продуктам, таким образом в банке стало обслуживаться более 7 млн, отчитался Оливер Хьюз. Он подчеркнул, что объём займов за вычетом резервов увеличился на 65,8%, при том, что банк сохранял консервативный подход к кредитованию. Всего продуктами «Тинькофф» пользуется более 10 млн россиян, четверть из которых применяют два и более из них — например, они становятся клиентами страховой компании или обращаются к брокерскому обслуживанию, подчеркнул председатель правления.

Выручка Тинькофф Страхование за 2019 составила 16,4 млрд. рублей против 7,3 млрд. в 2018, отчитались в компании. Роста доходности более чем в два раза удалось добиться за счёт масштабирования бизнеса благодаря автоматизированным процессам. В 2020 году прирост прибыли по этому направлению ожидается на уровне 40%, сообщили в «Тинькофф».

— Новых высот достиг сервис Тинькофф Инвестиции: в 2019 году с его помощью на Московскую биржу вышли более 800 000 новых розничных инвесторов — больше, чем через любую другую брокерскую платформу, — сделал акцент Оливер Хьюз.

В 2020-м к инвестиционной платформе планируется привлечь не менее 1 млн новых клиентов, подчеркнули в TCS Group. По прогнозам, чистая прибыль брокерского бизнеса окажет значимое позитивное влияние на общие показатели группы.

По словам Оливера Хьюза, «Тинькофф» стремится удовлетворять повседневные потребности своих клиентов — для этого было создано первое российское суперприложение, через которое можно будет не только воспользоваться продуктами банка, но и записаться ко врачу или забронировать столик в ресторане.

Быстрее рынка

За 2019 год Тинькофф Банк показал хорошую прибыль в размере 36 млрд рублей: в терминах доходности на капитал это больше 50%, оценил аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. Он подчеркнул, что средняя доходность по системе (исключая одноразовые эффекты) составила 13% — таким образом, показатели Тинкофф Банка в несколько раз лучше средних по сектору.

Отчётность TCS Group в целом выглядит достаточно позитивно, уверена аналитик «Финам» Наталья Малых. Она подчеркнула, что балансовые показатели демонстрируют рост бизнеса — депозиты увеличились на 46%, чистые кредиты – на 66%, активы – на 54%. Другой показатель, отражающие позитивный тренд развития компании — увеличение собственного капитала более чем в два раза до 96 млрд рублей, отметил эксперт. При этом уровень годовой рентабельности капитала составил 52% по сравнению с 65% в 2018-м.

Рост кредитного портфеля на 60% — основной успех «Тинькофф», несмотря на высокую базу прошлых лет — сверхвысокие темпы бизнеса наблюдается уже много лет, подчеркнул начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. При этом доходность кредитного портфеля в прошлом году сократилась до 32,1% в результате снижения ключевой ставки и тарифов на рынке, а также регуляторных ограничений в виде показателя предельной долговой нагрузки.

В IV квартале 2019 г. общая выручка Группы выросла на 45% к предыдущему году и составила 46,7 млрд рублей, отмечается в отчётности. Чистая маржа в IV квартале 2019 г. выросла на 46% к предыдущему году и составила 23,6 млрд рублей, в первую очередь — за счёт значительного прироста кредитного портфеля.

По итогам 2019 года Тинькофф Банк занял 18 позицию в рейтинге российских кредитных организаций по активам, а по итогам 2020-го может сдвинуться на 15-16 место в соответствии с прогнозами, подчеркнул Константин Бушуев.

При этом показатель депозитов физлиц, который является основным источником фондирования для TCS Group, у банка выше, чем, например, у Юникредита, который является системно-значимым, оценил Антон Лопатин из Fitch. Он отметил, что системообразующие банки оперируют активами выше 1 трлн рублей, тогда как у «Тинькофф» их объём только 0,5 трлн, но все шансы в будущем попасть в эту группу у кредитной организации есть.