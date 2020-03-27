В Кремле рассказали о высокой оценке лидерами G20 онлайн-саммита

Лидеры стран Группы двадцати (G20) во время виртуального саммита 26 марта выступили за укрепление роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам в пятницу, 27 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом доминировало согласие безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, необходимость укрепления ВОЗ, ее потенциала. И, в целом, общее понимание серьезности ситуации», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов рассказать о саммите.

Пресс-секретарь напомнил, что это был первый раз, когда практиковался такой формат встречи лидеров стран G20. Он отметил, что все высоко оценили эту инициативу Саудовской Аравии, а королю этой страны Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду выражали благодарность.

Песков добавил, что во время видеоконференции состоялся «весьма подробный обмен мнениями». «Было очень много выступлений. Вы знаете, в том числе выступал и президент РФ [Владимир Путин]. В чем они согласились, вы все читали в совместном документе», — заключил он.

Саудовская Аравия, которая председательствует на саммите «двадцатки», предложила 20 марта провести онлайн-встречу лидеров группы. Это будет первый опыт проведения встречи G20 в формате видеоконференции. В виртуальном саммите участвовал и Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что проблемы, которыми обернется пандемия коронавируса, будут серьезнее финансового кризиса 2008–2009 годов. Он призвал участников конференции начать совместные исследования по созданию вакцины от этой инфекции и предложил создать фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией.

По итогам конференции страны G20 договорились сделать всё возможное, чтобы преодолеть эпидемию.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Согласно данным Worldometer на 27 марта, в 199 странах мира вирусом заразились более 548 тыс. человек, погибли более 24 тыс., а вылечились не менее 128 тыс. пациентов.