Путин призвал лидеров G20 к совместному созданию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил лидерам G20 проводить совместные исследования по созданию вакцины от коронавируса. Речь главы государства в четверг, 26 марта, опубликована на сайте Кремля.

«Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование. Совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств», — сказал он.

Президент также отметил, что страны не могут позволить себе поступить по принципу «каждый сам за себя». Нынешний кризис, по его словам,«наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок».

Ранее в четверг сообщалось, что страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление. Согласно документу, страны G20 договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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