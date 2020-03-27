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Лукашенко заявил о продолжении подготовки к празднованию 75-летия Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Белоруссия на намерена из-за пандемии нового коронавируса отменять мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками ОАО «Белгипс».

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Так Лукашенко ответил на вопросы сотрудников предприятия, не затеряется ли тема празднования 75-летия Победы в потоке информации о коронавирусе.

«Нет, не затеряется», — цитирует главу государства агентство «БелТА». По его словам, Минск ничего не отменял, пройдут все запланированные мероприятия.

Ранее в пятницу белорусский лидер рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике «без шума и пыли». Как он добавил, выявляются контактные лица и ведется работа по профилактике.

В настоящее время, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии составляет 94 человека.

Как сообщает Worldometer, всего в мире на настоящий момент зарегистрировано свыше 542 тыс. случаев заболевания, скончались более 24,3 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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