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Памфилова выступила за перенос выборов в апреле-мае

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ЦИК РФ
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Все избирательные кампании, которые запланированы в России на апрель-май, необходимо перенести на другие даты. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании в пятницу, 27 марта.

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Она напомнила, что выборы в российских регионах фактически проводятся в течение всего года: на апрель запланировано 46 выборов, на май — 28.

«Мы подготовим правовую базу для их переноса», — сказала председатель ЦИК.

Она добавила, что голосование по поправкам в Конституцию, решение о переносе которого уже принято, не будут совмещать с выборами в сентябре, так как «это разные по характеру кампании».

Прием заявлений на голосование по Главному закону страны по месту пребывания прекращен, уже поданные будут аннулированы. Из-за переноса даты не начнется и досрочное голосование по поправкам.

Памфилова отметила, что ЦИК продолжит информационную работу по голосованию по Конституции, несмотря на перенос даты.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля. Однако 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования на другую дату. Решение связано с заботой о здоровье граждан на фоне распространения коронавируса. Изменения снова сделали 22 апреля рабочим днем, отмечает «Газета.ру».

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