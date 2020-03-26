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Песков оценил законность переноса даты голосования по Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 26 марта, рассказал журналистам, как юридически Кремль будет решать вопрос переноса даты голосования по поправкам в Конституцию.

«Эта процедура законом никак не запрещается», — сказал Песков.

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Таким образом, по его словам, если нет запретов, то не нужно и никакого юридического обоснования.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Поправки касаются как закрепления социальных мер в Основном законе страны, так и перемен в государственно-политическом устройстве России.

В марте Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а уже после Конституционный суд признал законность этих изменений. Вместе с тем президент заявил, что легитимность этих поправок будет зафиксирована только после общероссийского голосования.

Однако 25 марта Путин подписал указ о переносе дня голосования по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Данное решение, по его словам, продиктовано заботой о здоровье граждан на фоне распространения коронавируса.

Как следствие, эти изменения снова сделали 22 апреля рабочим днем. Именно эта дата ранее была выбрана президентом для голосования и подписан соответствующий указ.

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