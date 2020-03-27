Власти назвали сумму выплат семьям погибших при взрыве в Магнитогорске

Семьям двух погибших людей при взрыве в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«1 миллион семьям погибшим и 400 тысяч пострадавшим выплатят», — цитирует «Интерфакс» Текслера.

Кроме того, люди получат за частичную утрату имущества по 50 тыс. рублей, а за полную — по 100 тыс.

Глава региона отметил, что данную ситуацию он держит на личном контроле.

Накануне, 26 марта, в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв. Основная версия происшествия — взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибли два человека.

Всего за медицинской помощью обратилось 17 человек. Двое — госпитализированы. Один из них — ребенок, который находится в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция задержала мужчину, который принес газовый баллон в дом. Кроме того, на допрос в СК доставили и хозяина квартиры, где и произошел взрыв.