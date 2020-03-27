Хозяина взорвавшейся квартиры в Магнитогорске доставили на допрос

В Магнитогорске хозяин квартиры, в которой произошел взрыв газа накануне, доставлен на допрос в Следственный комитет в городе. Об этом сообщил «Известиям» источник в СК в пятницу, 27 марта.

«Но без статуса пока, в рамках расследования уголовного дела. Дело возбуждено по причинению смерти по неосторожности, а его дома даже не было. Нет понимания, будут его делать обвиняемым или нет», — сказал собеседник издания.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, силовики задержали родственника хозяйки взорвавшейся квартиры, который принес туда газовый баллон.

Взрыв в одной из квартир в жилом доме на улице Доменщиков в Магнитогорске произошел 26 марта, о нем сообщили очевидцы. После начался пожар. Как заявили «Известиям», основной причиной хлопка стала утечка газа.

В результате ЧП погибли женщина и подросток, пострадали два ребенка. По данным регионального минздрава на 27 марта, после происшествия за медицинской помощью обратились 17 человек.