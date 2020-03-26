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Два ребенка пострадали в результате взрыва в Магнитогорске

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Фото: ТАСС/Андрей Ос
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В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске пострадали два ребенка. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в региональном минздраве.

«В связи с пожаром в Магнитогорске сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога. Пока среди пострадавших два ребенка», — передает «РИА Новости».

В сообщении регионального управления МЧС России отмечается, что пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

«По предварительной информации произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о двух погибших в результате инцидента.

О взрыве сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Инцидент произошел на улице Доменщиков.

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