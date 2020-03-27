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Полиция задержала принесшего газовый баллон в дом в Магнитогорске

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Правоохранительные органы задержали мужчину, который принес в жилой дом в Магнитогорске газовый баллон. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Силовики задержали родственника хозяйки взорвавшейся квартиры, который принес туда газовый баллон. Этот человек занимается ремонтами», — приводит сайт «74.ру» слова Текслера.

По сведениям главы региона, в квартире, где произошел взрыв, находилась бабушка с детьми, однако в момент происшествия она вышла на улицу.

Он отметил, что в сгоревших жилых помещениях взрывчатых веществ не обнаружено.

Накануне, 26 марта, в одном из домов на улице Доменщиков произошел взрыв. Основной версией, которую сейчас отрабатывают правоохранительные органы, считается взрыв газа. В результате этого происшествия погибли два человека.

Всего за медицинской помощью, по состоянию на 27 марта, обратились 17 человек. Госпитализированы только двое. Губернатор распорядился помочь всем, кто пострадал в результате данного происшествия.

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