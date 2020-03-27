Военные Турции оставили без воды 600 тыс. сирийцев в провинции Хасеке

Войска Турции и подконтрольные ей незаконные формирования проводят преступную политику по отношению населения сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на послание сирийского МИД, направленного в Совет Безопасности ООН.

Согласно документы, турецкие военнослужащие и наемники перекрыли водоснабжение города Хасеке и прилегающих к нему районо, в результате без воды осталось более 600 тыс. человек. Отмечается, что многие из них женщины и дети.

Работу водонапорной станции в Аллюке на севере Хасеке, которая подает воду с расположенных в окрестностях колодцев, остановили три дня назад. МИД Сирии призвал международное сообщество осудить действия Анкары, а также напомнил, что в октябре 2019 года станция уже была выведена из строя во время турецкой бомбардировки, но была восстановлена.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что военные в том районе не должны были находиться, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

В результате Анкара начала военную операцию в Сирии и запросила поддержки США и НАТО.

5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации. Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта. Другим условием стало совместное патрулирование Россией и Турцией трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо.