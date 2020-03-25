Жители начали возвращаться на освобожденную от боевиков окраину Алеппо

Мирный сирийские жители начали возвращаться в освобожденный от боевиков район Халеб-эль-Джадида на окраине сирийского города Алеппо, который еще недавно страдал от обстрелов террористов.

Именно здесь прежде пролегала линия фронта, а все жители были вынуждены покинуть свои дома. До сих пор большинство зданий остаются разрушенными. Таксист Махмуд Бай, который остался в районе, несмотря на бои, рассказал, что позиции боевиков были всего в 100 м от его дома.

По его словам, все проезды были перекопаны, даже кошка не могла пройти по улице, по которой постоянно стреляли. Теперь он может спокойно отпускать детей в школу, в доме есть свет и он подъезжает прямо к своему подъезду.

Также Бай рассказал, что теперь у него появился заработок, после того, как люди стали возвращаться в район спрос на такси вырос. Дороги и тротуары восстанавливают коммунальные службы.

Один из рабочих Джамаль аль-Аррадж отмечает, что из-за боевиков здесь разрушено почти все, даже бордюр приходится восстанавливать. Он добавил, что они закончат восстановление в срок, после чего на улицах положат новый асфальт.

О сложностях восстановления рассказал и рабочий местного водоканала Омар Мухаммед Дир-Араби. По его словам, сейчас идет очистка и восстановление ливневой канализации. Несколько лет они не могли попасть на этот участок из-за боевиков, которые только разрушали район.

«Посмотрите, сколько всего мы сейчас достаем из стоков, но самое опасное — мины и снаряды, которые попадаются в этом мусоре, их очень много. Это очень тормозит работу, потому что каждый раз приходится вызывать саперов, а у нас очень жесткие сроки», — добавил Дир-Араби.

Российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, армейская авиация провела патрулирование с аэродрома Квайрес. Кроме того, для оперативного взаимодействия между российским центром и турецкой стороной продолжает работать специальный непрерывный канал связи.

В понедельник, 23 марта, состоялось второе совместное с турецкими военными патрулирование участка трассы, связывающей города Алеппо и Латакия, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М-4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М-4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.