Двое турецких военных ранены из-за подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Двое турецких военнослужащих были ранены в результате подрыва двух бронеавтомобилей на самодельном устройстве террористов в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев во вторник, 24 марта.

Инцидент произошел на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон. Во время движения сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами, в результате чего оказались повреждены два бронеавтомобиля и двое турецких военных получили ранения, пишет ТАСС.

Журавлев отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Однако было зафиксировано семь обстрелов со стороны террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, армейская авиация провела патрулирование с аэродрома Квайрес. Кроме того, для оперативного взаимодействия между российским центром и турецкой стороной продолжает работать специальный непрерывный канал связи.

В понедельник, 23 марта, состоялось второе совместное с турецкими военными патрулирование участка трассы, связывающей города Алеппо и Латакия, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М-4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М-4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.