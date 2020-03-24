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Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы М4 в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Маршрут совместного патрулирования на участке трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии будет расширяться, заявил представитель турецкой части патруля.

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В понедельник, 23 марта, состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакия, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

При этом, как отмечается, «в целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена».

По данным ЦПВС, Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие патрулированию трассы М4 в Идлибе.

«Мы будем постепенно увеличивать расстояние, как мы вместе действовали в районе Камышлы. Начали с малого и постепенно увеличивали протяженность маршрута. Нам главное — обеспечить безопасность, так что будем продолжать сотрудничать. Наша цель — принести мир на эту землю», — сказал полковник турецкой армии Укай Сагыр Оглу представителям российской военной полиции после второго патрулирования.

В свою очередь представители российской военной полиции заявили о готовности продолжать работу.

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М-4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М-4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.

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