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Бизнесмены начали восстанавливать заводы в промышленном районе Алеппо

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Фото: РЕН ТВ
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Предприниматели начали возвращаться и восстанавливать предприятия в промышленном районе на северо-западе сирийского Алеппо — Лерамуне.

Из этого района боевики обстреливали Алеппо, для чего использовали десятки заводов для производства и хранения боеприпасов и самодельного оружия. Здания использовались, как укрытия и укрепления и оказались сильно разрушены, после отступления боевиков под натиском правительственных войск.

Бизнесмены начали возвращаться в район сразу после его освобождения. Джамаль Эльдин эль-Суфи, который до войны занимался оборудованием швейных производств, рассказал, что намерен восстановить все «как было». Возможности работать ждут и его старые партнеры, осталось только восстановить здание.

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Бизнесмен Омар Хадж Хамдо, который вместе с братом реанимирует старую арматуру и приспосабливает ее для строительства, рассказал, что этот материал будет такой же крепкий, как и новый, но его стоимость дешевле. С разбором завалов арматуры становится все больше, так что он даже задумывается о более производительном станке.

При этом многие предприниматели продолжают находить подземные укрытия боевиков. Абдурахим Курайши, который до войны владел в этом районе несколькими швейными производствами, рассказал, что нашел между двумя своими зданиями проход. По нему боевики перемещались между высокими точками и обстреливали территорию.

Все восстановительные работы в Лерамуне проходят под присмотром расчета сирийских саперов. Здесь находят много опасных предметов и боеприпасов. Несмотря на короткие сроки и трудности, бизнесмены верят, что уже в течение этого года им удастся восстановить производства.

25 марта сообщалось, что мирные сирийские жители начали возвращаться в освобожденный от боевиков район Халеб-эль-Джадида на окраине сирийского города Алеппо, который еще недавно страдал от обстрелов террористов.

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