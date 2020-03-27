Прямой эфир
Сюжет:

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.

Коронная пауза: как вынужденные каникулы отразятся на жизни граждан
Владимир Путин рассказал в телеобращении о том, что изменится для россиян с 28 марта

«В соответствии с Указом президента от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — сказано в сообщении на сайте Минтруда.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, объяснили в министерстве.

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.

Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру тела и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на «удаленке» работали около 80% россиян.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, как будет оплачиваться работа сотрудников на «удаленке» в нерабочую неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В мэрии объяснили сообщения о блокировке социальных карт
Главврач Коммунарки спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020