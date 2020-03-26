В Москве Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало службы столичного департамента ЖКХ уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса граждане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

«В адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы направлено предписание о проведении уборки с применением дезинфицирующих средств в жилых домах по месту пребывания граждан, находящихся в режиме самоизоляции», — цитирует сообщение RT.

Отмечается, что в случае обнаружения граждан с лабораторным подтверждением коронавирусной инфекции COVID-19, ГУП «Московский городской центр дезинфекции» проводит заключительную дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома по месту фактического пребывания зараженного.

При этом лицам, контактирующим с больным, вручается постановление о временной изоляции и проведении дезинфекции жилья.

В этом случае места общего пользования жилых домов дезинфицируются силами управляющих компаний под контролем департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы, отметили в ведомстве.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. В Москве подтверждено 540 заболевших. Зафиксированы два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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