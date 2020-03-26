Российская нейросеть нашла более 10 потенциальных лекарств от коронавируса

Отечественная нейросеть нашла 10 препаратов, которые потенциально могут победить размножение коронавируса SARS-CoV-2 в клетках зараженного человека.

Основатель компании — разработчика системы искусственного интеллекта — биологического стартапа Gero Петр Федичев считает, что данные лекарства необходимо протестировать в лабораторных условиях, а после нужно проводить клинические испытания.

Созданной Федичевым и его командой нейросетью на данный момент выявлено шесть лекарств, которые одобрены для медприменения. Еще 12 проходят клинические испытания, остальные оказались небезопасными для человека.

Во Франции и Сингапуре, по данным пресс-службы компании, уже сейчас применяются два лекарства из этого списка — никлозамид и нитазоксанид. Изначально они предназначены для борьбы с паразитическими червями, пишет в четверг, 26 марта, ТАСС.

По словам Федичева, нейросеть одновременно изучала, как тысячи препаратов действуют на клетки коронавируса SARS-CoV-2 и выявляла наиболее эффективные.

Расчеты были основаны на том, что возбудитель атипичной пневмонии — схожий с коронавирусом — создает вирусные частицы в организме человека с помощью фермента COPI, который в нем и содержится. По мнению биологов, данный фермент играет аналогичную роль в жизненном цикле возбудителя заболевания COVID-19.

Федичев призвал фармпредприятия и организации здравоохранения присоединиться к сотрудничеству в этой области.

Ранее в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина от коронавируса будет готова не ранее чем через год.

Российские специалисты, в свою очередь, уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции. Их испытания сейчас проводятся.

В частности, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» предполагает внедрить свой препарат в IV квартале текущего года, а вакцина от Федерального медико-биологического агентства уже прошла первую фазу. Разработка финального варианта препарата займет еще 11 месяцев.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.