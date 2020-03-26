Зараженный коронавирусом волейболист казанского «Зенита» выписан из больницы

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, ранее заразившийся коронавирусом, выписан из инфекционной больницы. Об этом 26 марта сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Спортсмен сдал тест на коронавирус 19 марта, почувствовав себя плохо после возвращения из Франции. Его немедленно изолировали, не допустив контакта с другими игроками.

«Его выписали, он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей», — передает слова Фазлеевой ТАСС.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждены 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.