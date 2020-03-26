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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

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России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.

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«Мы выйдем (из этой ситуации) точно, и я надеюсь, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — отметил глава государства в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что с инфекцией можно будет «расправиться за два-три месяца».

При этом Путин назвал это «неплохим прогнозом», добавив, что в некоторых странах говорят об очень долгих сроках, пишет «Газета.ру».

Накануне 25 марта президент России обратился к гражданам страны и попросил внимательно слушать советы медиков в связи с распространением вируса. Глава государства призвал не полагаться на русский «авось».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире насчитывается более 487 тыс. заболевших, более 22 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент более 117 тыс. человек.

В России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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