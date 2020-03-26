Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 58 млн рублей

В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки стоимостью в 58 млн рублей. Драгоценный багаж, который должны были отправить в Лондон, обнаружили прямо на земле в погрузочной зоне. Вероятно, контейнер просто выпал во время транспортировки. 25,5 кг принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов. Слитки уже передали полиции.