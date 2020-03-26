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В кинотеатрах Китае повторно покажут «Мстителей» и «Аватар»

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Фото: Global Look Press/Planet Photos
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Во вновь открывающихся кинотеатрах Китая (сейчас работает около 700), чтобы привлечь зрителей покажут блокбастеры студии Marvel «Мстители» и фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», об этом сообщает THR.

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Таким образом правительство пытается восстановить местную киноиндустрию, которая пострадала из-за коронавируса.

Все четыре части «Мстителей» и другие блокбастеры выдут на экраны в ближайшие дни. Как сообщил источник The Hollywood Reporter, все фильмы покажут, как только их получат прокатчики.

Китайские прокатчики столкнулись с двумя взаимосвязанными трудностями: доказать клиентам, что кинотеатры безопасны, и убедить дистрибьюторов, что есть достаточно клиентов, чтобы возобновить прокат самых ожидаемых картин — и без последнего будет сложно будет достичь первого, считает издание.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

25 марта в стране зарегистрировано 67 новых заражений. Об этом сообщил Госкомздрав КНР. Отмечается, что все зараженные прибыли из-за границы. Всего на данный момент насчитывается 541 инфицированный, прибывший из-за рубежа.

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