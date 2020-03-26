Названы повышающие вероятность развода после карантина факторы

Карантин может помочь укрепить семейные отношения, а также разрушить их. Такое мнение высказала в интервью «РИА Новости» психотерапевт и сексолог, сооснователь Mental Health Center Амина Назаралиева.

По ее словам, ситуация, при которой члены семьи весь день находятся дома, может послужить разрушению отношений, на это влияют несколько факторов, например, от того, к какому классу относятся семьи.

Назаралиева считает, что больше всего от карантина пострадают бедные семьи, особенно, если в результате ситуации лишатся работы или иного дохода, так как это породит много внешних стрессов и увеличит трудности.

Другим важнейшим фактором психотерапевт назвала сексуальные отношения. Многое в этом вопросе зависит от наличия отдельной спальни, возможности кого-то присмотреть за маленькими детьми или же речь идет о бездетной паре. В разных случаях семьи будут испытывать разные уровни удовлетворенности и усталости с самыми разными исходами.

Также Назаралиева уверена, что важно то, насколько каждый из членов семьи субъективно оценивает качество отношений. К этому фактору относятся позитивная и негативная коммуникация, а также эффективность генерирования решений.

Сексолог отметила, что с большей вероятностью карантин хорошо переживут пары с высоким качеством сексуальной жизни, наличием пространства и отдельных комнат для всех членов семьи, а также со стабильной работой или сбережениями.

«Другие пары, где очень высокий уровень стресса, бедность, где все друг у друга на головах сидят, где единственный кормилец потерял работу, где постоянные ссоры, страх, беспокойство за будущее и сексуальная неудовлетворенность, то у них, скорей всего, все будет сильно хуже», — заключила Назаралиева.

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией распространения коронавируса. В обращении он заявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.