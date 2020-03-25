Сбербанк введет лимит в 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между физлицами

Сбербанк планирует ввести ежемесячный лимит в 50 тыс. рублей на перевод без комиссии между всеми физическими лицами. Об этом в среду, 25 марта, заявила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

«Мы планируем сделать лимит на переводы в размере 50 тыс. рублей. Соответственно, все, что до 50 тыс. рублей независимо от города или территориального банка для клиентов будет абсолютно бесплатно. Под этот лимит у нас попадает с точки зрения среднего количества переводов более 88% всех наших клиентов. То есть подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно», ― цитирует ее ТАСС.

Кирсанова отметила, что в рамках закона об отмене «банковского роуминга» Сбербанк должен создать единое тарифное пространство с июля. Кроме того, она добавила, что как альтернатива комиссии за превышение этого лимита клиентам будет предоставлена возможность оформить подписку на безлимитные переводы за 134 рубля в месяц.

Президент России Владимир Путин 16 декабря 2019 года подписал закон, согласно которому в стране будет отменен «банковский роуминг». Он предусматривает, что исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

13 декабря в Банке России поддержали закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в третьем чтении 10 декабря.