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Международные соревнования оленеводов отменили в Якутии

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В Якутии из-за пандемии коронавируса отменили международные соревнования молодых оленеводов Arctic Skills. Они должны были пройти 6–7 апреля в Нижнеколымском районе республики.

Про словам представителя Арктического колледжа народов Севера, который организует конкурс, соревнование в указанные сроки невозможно из-за регионального запрета на массовые мероприятия, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией. Возможно, конкурс состоится позже.

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Как уточняет ИА SakhaNews, участники соревнований из регионов России и Норвегии должны были состязаться в надевании упряжи, оказании экстренной помощи в условиях тундры, плетении современного аркана. Конкурс планировалось провести в тундре у села Колымское.

25 марта лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила три предварительно положительных анализа на коронавирус, которые были сделаны якутскими врачами. Всего в Новосибирск было направлено пять предварительно положительных проб.

По данным Worldmeter на 25 марта, в мире коронавирусом заболело более 428 тыс. человек. Скончались свыше 19 тыс. человек. В России диагностировано 658 заболевших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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