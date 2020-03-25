КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение досрочно завершить сезон из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба лиги.

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», — говорится в заявлении.

Руководство лиги рассматривало несколько сценариев: либо доиграть чемпионат до конца апреля, либо провести игры летом. Однако каждый из вариантов был маловероятен.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ. Кроме того, там же определится состав хоккейных клубов, которые примут участие в следующем сезоне.

«Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее», — приводит пресс-служба слова президента КХЛ Алексея Морозова.

18 марта хоккейный клуб «Ак Барс» предложил КХЛ досрочно и без победителей завершить этот чемпионат. В тот же день шведский нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк заявил, что сезон стоило прервать раньше, чем это произошло.

16 марта с участия в плей-офф КХЛ снялись казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит». Эти клубы стали первыми, кто открыто заявил о своей позиции, что не будут продолжать сезон из-за распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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