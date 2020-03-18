Шведский хоккеист «Салавата Юлаева» Умарк призвал КХЛ остановить сезон

Шведский нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк заявил, что сезон в Континентальной хоккейной лиге стоило прервать раньше, чем это произошло. По мнению спортсмена, продолжение соревнований, о котором думали в лиге, подвергает риску не только команды.

В плей-офф КХЛ клубы провели первый раунд, при этом восемь оставшихся в розыгрыше клубов не могут продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

«Если КХЛ хочет, чтобы мы продолжали, она подвергает риску не только нас. А всех людей. Потому что только способствует распространению вируса, который может быть смертельным для многих людей. Это очень тяжкий груз, который сидит в голове. Мы — хоккеисты — хотим предотвратить угрозу распространения. Хотим не создавать вирусу благоприятных условий», — сказал Умарк в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Он указал, что понимает желание КХЛ доиграть сезон. «Но если мы посмотрим на то, что происходит в мире и как происходит, очень уж трудно поверить в то, что коронавирус не вызовет больших проблем в России», — заметил спортсмен.

Умарк предложил обратить внимание на ситуацию в мире и отметил, что вирус будет распространяться и не сможет обойти Россию стороной.

По его словам, если кто-то из игроков заразится, это бросит тень на лигу, так как она не отменила сезон. Он заметил, что каждый хоккеист лиги хочет бороться за главный трофей, Кубок Гагарина, и был бы счастлив играть при полных трибунах, но подчеркнул, что риск слишком велик.

«Но сейчас нам гораздо важнее здоровье людей. И это однозначно превыше спорта», — резюмировал он.

КХЛ до 16 марта не делала заявлений об остановке сезона, а вечером этого дня сообщила о намерении выработать новый формат завершения плей-офф. К тому моменту от участия отказались два из восьми клубов – финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». 17 марта после рекомендации Министерства спорта в КХЛ, а также Российской футбольной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ объявили об отмене всех матчей до 10 апреля.

Основные очаги заболеваний коронавирусной инфекцией в мире – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. В России во многих регионах вводят меры, направленные на остановку распространения вируса, в том числе отменяют спортивные и массовые мероприятия.