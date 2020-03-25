Гуси возвращаются в Приамурье

В Амурскую область с зимовки из теплых краев начали возвращаться гуси. Первые птицы обосновались в Тамбовском районе. Стаю гусей заметили в Муравьевском заказнике. Охотоведы насчитали на особо охраняемой территории около 50 «клювов».

Как отмечает Амурская служба новостей, в Приамурье начали выдавать разрешения на весеннюю охоту. 18 апреля сезон охоты на водоплавающую дичь (белолобых гусей и гуменников) откроется на юге области. В южной зоне охота на уток запрещена. В северных районах сезон начнется 1 мая.

Также в Приамурье возвращаются аисты. Первую пару заметили еще 16 марта, две пары появились 24 марта и четвертая пара вернулась в свое гнездо 25 марта. Сейчас аисты заняты ремонтом своих гнезд, созданием комфортных условий для откладки яиц, рассказал в своем аккаунте в Instagram Антон Сасин, специалист общественной экологической организации «АмурСоЭЧ», который ведет наблюдение за краснокнижными птицами.

Эксперты ожидают роста числа многодетных семейств аистов, потому что прошлое лето было дождливым и птицы не испытывали проблем с кормежкой: мелкой рыбешкой и земноводными.