Аисты начали возвращаться в Приамурье с зимовки

В Приамурье начали возвращаться аисты. Первые шесть птиц заметили на территории Амурского заказника в Константиновском и Михайловском районах.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на специалистов управления по охране животного мира и ООПТ, в оставленных осенью аистами гнездах яйца появятся лишь в апреле. Пока птицы занимаются восстановлением своих жилищ.

Эксперты рассчитывают на рост числа многодетных семейств, поскольку прошлое лето было дождливым, а это значит, что у птиц не было проблем с мелкой рыбешкой и земноводными, которыми они питаются. По словам замначальника дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Приамурья Андрея Тарасова, дальневосточный аист — это вид, который сам регулирует свою численность. Эти птицы на генетическом уровне запоминают, трудно или легко им было прокормиться и какое количество птенцов они способны вырастить.

В Приамурье уже вернулись журавли и цапли, к концу марта ждут возвращения гусей и уток. Неделей ранее специалисты начали устанавливать онлайн-камеры вблизи гнезд в Березовском заказнике. В ближайшее время камерами оснастят два гнезда аистов в Амурском заказнике.