Популяция животных в заказнике Приангарья стремительно уменьшается

В заказнике «Тофаларский» в Иркутской области стремительно уменьшается популяция всех видов животных. Так, количество соболя за последний год уменьшилось в 2 раза, а по сравнению с данными 5-летней давности – в три раза.

По словам научного сотрудника отдела науки «Заповедного Прибайкалья» Татьяны Десятовой, специалисты выясняют возможные причины такой ситуации, поскольку отрицательная динамика количества всех видов животных наблюдается только в одном заповеднике.

Как поясняет ИА IrkutskMedia, зверей учитывают по итогам зимнего маршрутного наблюдения. На этих маршрутах ведется подсчет следов животных, оставленных ими в течение одних суток, и подсчет встреченных тетеревиных птиц. В список наблюдаемых видов не попадают только те, кто на зиму впадает в спячку. Также не учитываются околоводные хищники.

В 2020 году на особо охраняемых природных территориях «Заповедного Прибайкалья» было заложено 172 маршрута протяженностью 1,397 тыс. км. Учтены следы 14 видов зверей и трех видов тетеревиных птиц.