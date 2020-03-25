Медики назвали новый скрытый симптом коронавируса

Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, наблюдается общий признак — аносмия, потеря обоняния. Об этом сообщило издание MedicalXpress со ссылкой на специалистов 23 марта.

Коронавирус SARS-COV-2, приводящий к заболеванию COVID-19, вызывает отек слизистой в большей степени, чем другие вирусы. Эксперты считают, что этот признак можно использовать для выявления носителей, которые «болеют без симптомов».

Исследователи отмечают, что аносмия может быть единственным симптомом заразившихся этой инфекцией.

«Именно «бессимптомные носители» вируса часто остаются незамеченными, этим можно объяснить, почему болезнь быстро распространяется во многих странах», — рассказал изданию профессор из Университета Флиндерса Саймон Карни.

По его словам, потеря обоняния произошла у каждого третьего зараженного коронавирусом в Южной Корее.

В Великобритании врачи считают, что аносмию нужно обозначить как важный симптом, который может указывать на то, что пациент является «бессимптомным» носителем вируса, сказал Карни.

Профессор добавил, что центры выявления COVID-19 могут использовать этот симптом в качестве критерия тестирования. Пациентам следует рассмотреть возможность вызова врача общей практики при появлении аносмии.

Ранее, 17 марта, китайские ученые пришли к выводу, что у многих детей коронавирус протекает бессимптомно или выражен слабо, что делает малышей фактически скрытыми разносчиками.

Выяснилось, что после выздоровления мазки из горла и носа у детей показывали отсутствие COVID-19, а анализ кала выдавал наличие его в организме. Ученые считают, что детей нужно дольше содержать в карантине.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

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