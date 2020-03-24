Прямой эфир
Сюжет:

Грета Тунберг обнаружила у себя симптомы коронавируса

0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эко-активистка Грета Тунберг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Об этом она написала в своем профиле в Instagram во вторник, 24 марта.

Звезда на карантине: как артисты одолевают коронавирус
Нетребко на кухне, Волочкова у станка, Харатьян самоизолировался

Девушка уточнила, что на протяжении последних двух недель она находилась дома. «Когда я вернулась домой из поездки в Центральную Европу, я изолировала себя в чужой квартире без мамы и сестры. Чуть более 10 дней назад у меня появились симптомы, как и у моего отца, который был в поездке в Брюсселе», ― рассказала Тунберг.

Она уточнила, что чувствовала усталость, озноб, у нее был сухой кашель и повышенная температура. Эти симптомы могут быть характерны при заболевании коронавирусом.

Грета Тунберг в связи с этим призвала всех оставаться дома, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания в мире.

Ранее 24 марта стало известно, что коронавирус нашли у бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека
Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020