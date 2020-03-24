Грета Тунберг обнаружила у себя симптомы коронавируса

Эко-активистка Грета Тунберг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Об этом она написала в своем профиле в Instagram во вторник, 24 марта.

Девушка уточнила, что на протяжении последних двух недель она находилась дома. «Когда я вернулась домой из поездки в Центральную Европу, я изолировала себя в чужой квартире без мамы и сестры. Чуть более 10 дней назад у меня появились симптомы, как и у моего отца, который был в поездке в Брюсселе», ― рассказала Тунберг.

Она уточнила, что чувствовала усталость, озноб, у нее был сухой кашель и повышенная температура. Эти симптомы могут быть характерны при заболевании коронавирусом.

Грета Тунберг в связи с этим призвала всех оставаться дома, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания в мире.

Ранее 24 марта стало известно, что коронавирус нашли у бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.