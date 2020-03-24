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Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

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Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что его супруга Меланья прошла тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным, пишет Washington Times.

Глава Белого дома также отметил, что у первой леди все отлично.

Ранее, 14 марта, Дональд Трамп сам сдал тест на коронавирус по рекомендации своего врача Шона Конли. Анализ показал отрицательный результат.

Известно, что ранее американский лидер вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене. Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным.

По состоянию на 23 марта США вышла на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране по данным Worldometers более 42 тыс. заболевших и 517 умерших.

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