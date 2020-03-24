Коронавирус подтвердился у экс-президента Финляндии

Заражение коронавирусом SARS-COV-2 подтвердилось у бывшего президента Финляндии 82-летнего Мартти Ахтисаари. Об этом сообщает во вторник, 24 марта, издание Yle со ссылкой на канцелярию президента страны.

Диагноз подтвердился 23 марта. Бывший лидер Финляндии чувствует себя нормально.

21 марта канцелярия сообщила, что диагноз «коронавирус» подтвердился у супруги Ахтисаари, 83-летней Ээвы. Она чувствует себя хорошо, симптомов нет.

Женщина заразилась во время концерта в честь Международного женского дня, который прошел в Доме музыки в Хельсинки.

Ахтисаари возглавлял страну с 1994 по 2000 год.

Согласно информации сайта Worldometers на 24 марта, в Финляндии выявлено 700 случаев SARS-COV-2, 10 пациентов выздоровели. В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус. По данным финского Национального института здравоохранения и соцразвития, 20 марта от этой инфекции в стране умер один заболевший — пожилой мужчина.

Ранее в этом же месяце авиакомпания Finnair отменила рейсы в Россию и ряд других стран из-за ситуации с вирусом. 8 марта Финляндия отказалась участвовать в международных военных учениях Cold Response 2020 в Норвегии.