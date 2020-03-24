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Коронавирус подтвердился у экс-президента Финляндии

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Фото: ТАСС/Lehtikuva/Markku Ulander
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Заражение коронавирусом SARS-COV-2 подтвердилось у бывшего президента Финляндии 82-летнего Мартти Ахтисаари. Об этом сообщает во вторник, 24 марта, издание Yle со ссылкой на канцелярию президента страны.

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Диагноз подтвердился 23 марта. Бывший лидер Финляндии чувствует себя нормально.

21 марта канцелярия сообщила, что диагноз «коронавирус» подтвердился у супруги Ахтисаари, 83-летней Ээвы. Она чувствует себя хорошо, симптомов нет.

Женщина заразилась во время концерта в честь Международного женского дня, который прошел в Доме музыки в Хельсинки.

Ахтисаари возглавлял страну с 1994 по 2000 год.

Согласно информации сайта Worldometers на 24 марта, в Финляндии выявлено 700 случаев SARS-COV-2, 10 пациентов выздоровели. В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус. По данным финского Национального института здравоохранения и соцразвития, 20 марта от этой инфекции в стране умер один заболевший — пожилой мужчина.

Ранее в этом же месяце авиакомпания Finnair отменила рейсы в Россию и ряд других стран из-за ситуации с вирусом. 8 марта Финляндия отказалась участвовать в международных военных учениях Cold Response 2020 в Норвегии.

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