СМИ узнали о возможной приостановке большинства внутренних рейсов в США

Из-за угрозы распространения нового коронавируса американские авиакомпании рассматривают вариант приостановки «почти всех» внутренних пассажирских рейсов. Об этом сообщила в понедельник, 23 марта, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, введение запрета рассматривают как сами авиакомпании, так и федеральные власти. Источники издания подчеркивают, что решение на уровне властей может быть принято уже в скором времени, однако не исключено, что компании сами могут отказаться от большинства внутренних перелетов в одностороннем порядке.

Каково может быть точное количество приостановленных рейсов не сообщается, но как подчеркивает The Wall Street Journal, к настоящему моменту американские авиакомпании, в том числе American Airlines и Delta Airlines, заявили о намерении приостановить выполнение около 40% внутренних рейсов.

По состоянию на 23 марта США вышли на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране, по данным Worldometer, 43 734 заболевших и 553 умерших.

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрыл терминалы Е и С для прибывающих и покидающих страну пассажиров. Об этом в четверг, 19 марта, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель генерального директора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

«С 0 часов 20-го числа мы закрываем терминал E и терминал С на прилет и на вылет. Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F», — сказал он.

Терминал B, осуществляющий внутренние рейсы, продолжает свою работу.