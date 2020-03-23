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В РЖД рассказали об увеличении перевозок макарон и овощей по стране

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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За прошедшие дни марта в России увеличилось количество перевозок продовольственных грузов, включая макароны, овощи и фрукты. Об этом сообщает ОАО «РЖД» в понедельник, 23 марта.

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«По оперативным данным за 22 дня марта, погрузка продовольственных грузов на сети железных дорог ОАО РЖД во внутрироссийском сообщении выросла на 16,9% (до 222 тыс. т)», — цитирует слова сообщения ТАСС.

Из них 11,2 тыс. т составляют макароны, 4 тыс. т — овощи, фрукты и картофель, 9 тыс. т — мясо.

Накануне министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней. Он подчеркнул, что продуктов точно хватит, и добавил, что Россия не зависит от зарубежных поставок в этом вопросе. Также он отметил, что продажи бакалеи в стране выросли на 40–60%.

На фоне распространения коронавируса россияне стали запасаться продуктами впрок. Товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме.

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания. По его словам, перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

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