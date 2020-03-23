МВД подтвердило убийство полицейского в Волгограде

Министерство внутренних дел подтвердило факт нападения на сотрудника полиции в Волгограде. Как сообщила в понедельник, 23 марта, ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк, нападение произошло в помещении контрольно-пропускного пункта областного главка полиции.

«В Волгограде полицейские задержали мужчину, который в помещении контрольно-пропускного пункта нанес смертельное ножевое ранение сотруднику полиции, несшему службу по охране одного из зданий областного главка. Обстоятельства выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа», — сказала Волк.

По ее словам, в понедельник к полицейскому Владимиру Тафинцеву обратилась женщина, которая сказала, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Правоохранитель задержал злоумышленника, который пытался скрыться. На контрольно-пропускном пункте областного главка полиции грабитель достал нож и нанес правоохранителю смертельное ранение.

Убийцу задержали поблизости от места происшествия, им оказался неоднократно судимый житель Городищенского района области. В настоящее время в отношении него следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

«Владимир Тафинцев служил в роте по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД по Волгоградской области, руководство МВД России выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

О происшествии СМИ сообщали ранее в этот же день.

17 марта мужчина в Москве ударил ножом сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), когда правоохранители приехали по очередному вызову к одному из жилых домов.