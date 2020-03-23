СМИ сообщили об убийстве полицейского ножом в Волгограде

В Волгограде неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции, в результате чего страж порядка погиб. Об этом 23 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный недалеко от одного из подразделений полиции напал с ножом на сотрудника и нанес ему несколько ранений. В настоящее время нападавший задержан, а полицейский от полученных ранений скончался», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 17 марта, мужчина в Москве ударил ножом сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), когда правоохранители приехали по очередному вызову к одному из жилых домов.