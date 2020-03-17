В Москве мужчина ударил сотрудника ППС ножом

Мужчина в Москве ударил ножом сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), когда правоохранители приехали по очередному вызову к одному из жилых домов. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Нападение было совершено рано утром 15 марта, сообщает телеканал «360». Сотрудники полиции приехали на Бескудниковский бульвар по вызову. Они увидели местного жителя, который буянил. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и в какой-то момент с ножом напал на стража порядка. Он попал ППСнику в бронежилет, после чего убежал.

Полиция задержала москвича. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее 17 марта сотрудники Росгвардии задержали жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотиков, сообщает агентство городских новостей «Москва».