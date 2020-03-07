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В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Лицензии и разрешения на оружие будут переведены в электронный формат, рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью «Российской газете». Фрагмент беседы опубликован 7 марта.

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«Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — отметил Золотов.

По его словам, будет создано единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: владельцев оружия, юридических лиц, осуществляющих его продажу, а также заводов, чья деятельность связана с оружейной продукцией.

Цифровизация лицензий и разрешений на оружие будет осуществлена в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», который включает в себя национальную программу «Цифровая экономика РФ». На базе этой программы Росгвардия реализует мероприятия, предусматривающие создание в 2019-2021 годах федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

12 февраля сообщалось, что сотрудники Росгвардии выявили более 250 тыс. нарушений правил оборота оружия в 2019 году. В ведомстве отметили, что за 2019 год было проведено 3,7 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 250,9 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечены 250,9 тыс. нарушителей. Аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.

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