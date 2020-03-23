Лайнер Azur air с россиянами на борту вылетел из Касабланки в Москву

Самолет авиакомпании Azur air вылетел из Касабланки в Москву, прилет борта запланирован на 20:29 мск. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 23 марта.

«На борту воздушного судна Boeing 777-300ER находится 461 пассажир», — цитирует «Интерфакс» сообщение Azur air. Как уточняется в сообщении на сайте компании, прибытие рейса ZF-9902 в Москву планируется в 19:15 мск.

Авиакомпания направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на родину. Специальный рейс организован в соответствии с договоренностями Росавиации, Ростуризма и МИД РФ. Финальный список пассажиров сформировало генеральное консульство России в Касабланке.

В субботу стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в РФ за последнюю неделю. Россиян на этой неделе эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии, Испании и других стран.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек, выздоровели более 100 тыс.