Минкомсвязь запустила портал о полезных цифровых сервисах на карантине

Минкомсвязь России совместно с АНО «Цифровая экономика» и крупнейшими российскими интернет-компаниями запустили порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства 23 марта.

Речь идет о все.онлайн и vseonline.online. По данным адресам собраны различные сервисы, которые могут быть полезны во время домашнего режима — от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн.

Всего собрано более 60 сервисов, в том числе сервисы телемедицины Smartmed и Docdoc, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы от «Ростелекома», МТС, «Билайна», «МегаФона» и «ЭР-Телекома». На портале можно найти услуги такси, каршеринга и доставки еды «Яндекс.Лавка» и DeliveryClub. Почта России осуществляет бесконтактную доставку посылок до двери и другие почтовые услуги.

Собраны сервисы и для учащихся. Так, школьники могут воспользоваться Учи.ру Inlearno, а также аудиокнигами из списков школьной программы и внеклассного чтения от 1С.

Большинство услуг предоставляются бесплатно или на льготных условиях. Количество сервисов на портале будет пополняться.

Также для граждан на домашнем режиме будут временно отменены штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Речь идет о жителях Москвы среди лиц пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, которых обязали оставаться дома в период с 26 марта по 14 апреля. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин ранее в этот день.

По состоянию на 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Во всех регионах страны действует режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) положительно оценили уже принятые Россией меры по нераспространению заболевания.

Многие компании предпочли перевести своих сотрудников на режим удаленной работы. Некоторые сервисы поддержали эти решения, и для поддержки граждан, оказавшихся на карантине или решивших самоизолироваться, запустили акции. Например, сервисы Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам, а онлайн-кинотеатр More.tv сделал весь контент бесплатным по промокоду SIDIMDOMA.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.