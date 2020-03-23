Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Челябинске у граждан, которые накануне вернулись из Италии. Об этом заявила журналистам в понедельник, 23 марта, первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Мы получили три положительных теста по трем жителям Челябинска, в ближайшее время ждем подтверждение их диагноза из Новосибирска. Все они госпитализированы в боксы, в инфекционное отделение, контактные лица устанавливаются, они взяты под наблюдение, уходят на самоизоляцию», — приводит слова Гехт «Интерфакс».

Чиновница добавила, что в больнице Миасса остается мужчина, у которого первого в регионе подтвердили коронавирус. «Еще по одному человеку из окружения скоро получим результат, он сам чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет», — сказала она.

Тем, кто контактировал с кем-то из зараженных, следует самостоятельно позвонить на горячую линию и сообщить об этом. «Так же, как сделал один из друзей молодого человека из Миасса. Он уже самоизолировался, сегодня придет врач и возьмет у него анализ», — сказала первый вице-губернатор.

В то же время чиновница отметила, что инфекция не так заразна, как, например, корь. «Этот парень отдыхал не один, а с друзьями. Но зараженным оказался только он, у остальных, даже у его девушки, отрицательные результаты», — пояснила она, добавив, что в целом под медицинским наблюдением находятся около 3 тыс. челябинцев, из них 95 госпитализированы с признаками ОРВИ.

Ранее, 21 марта, глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из Испании.

По данным премьер-министра России Михаила Мишустина на 23 марта, в стране этой инфекцией заразились 438 человек, 17 пациентов выздоровели. По его словам, все новые зараженные недавно посещали страны с неблагоприятной обстановкой по пневмонии COVID-19, к которой приводит коронавирус SARS-COV-2. Круг лиц, с которыми контактировали пациенты, установлен.